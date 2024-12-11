達運光電掛牌 市占喊衝

寬頻設備廠達運光電（8045）昨（11）日以68.8元掛牌上市，早盤一度衝高到72.6元，終場上漲0.9元，收69.7元。達運光電看好美國大基建將帶動北美有線電視營運商升級網路，有信心取得訂單，明年營運受惠於寬頻及智慧聯網產品持續成長，未來三年要搶下北美兩成市占率。

達運光電成立於1992年，資本額8.15億元，主要產品為寬頻傳輸、智慧聯網，是亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，也是北美少數主要的寬頻設備供應商之一。

達運光電寬頻網路設備涵蓋頭端光傳輸設備、RF寬頻放大器、光節點收發訊機、FTTX光纖影音接收器、光纖頭端影音發射機、高功率光放大器，以及GPON／XGPON等多波長射頻光纖訊號設備。

達運光電的智慧聯網產品包括感測器、監視設備、影像擷取、監控伺服器、車牌及人臉辨識系統、智慧安防與醫療平台、IoT設備管理平台與戰情中心管理平台等。

隨著全球對智慧聯網及物聯網 （IoT） 解決方案需求的迅速攀升，達運光電看好自家擁有寬頻建置經驗，結合AI、大數據技術與智慧聯網平台，可加速物聯網技術的整合發展。