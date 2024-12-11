快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

達運光電掛牌 市占喊衝

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

寬頻設備廠達運光電（8045）昨（11）日以68.8元掛牌上市，早盤一度衝高到72.6元，終場上漲0.9元，收69.7元。達運光電看好美國大基建將帶動北美有線電視營運商升級網路，有信心取得訂單，明年營運受惠於寬頻及智慧聯網產品持續成長，未來三年要搶下北美兩成市占率。

達運光電成立於1992年，資本額8.15億元，主要產品為寬頻傳輸、智慧聯網，是亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，也是北美少數主要的寬頻設備供應商之一。

達運光電寬頻網路設備涵蓋頭端光傳輸設備、RF寬頻放大器、光節點收發訊機、FTTX光纖影音接收器、光纖頭端影音發射機、高功率光放大器，以及GPON／XGPON等多波長射頻光纖訊號設備。

達運光電的智慧聯網產品包括感測器、監視設備、影像擷取、監控伺服器、車牌及人臉辨識系統、智慧安防與醫療平台、IoT設備管理平台與戰情中心管理平台等。

隨著全球對智慧聯網及物聯網 （IoT） 解決方案需求的迅速攀升，達運光電看好自家擁有寬頻建置經驗，結合AI、大數據技術與智慧聯網平台，可加速物聯網技術的整合發展。

光纖 光電 物聯網

延伸閱讀

凌華看旺明年獲利

鹽湖城北美盃 空架雪車台灣彭林煒、江俊弘創佳績

中嘉搶攻影音串流 推 SoundBox 劇院串流盒

佛大校長趙涵㨗學術論文榮登知名國際期刊 揭物聯網科技新潮流

相關新聞

京鼎泰國投資案 獲准

鴻海集團旗下設備廠京鼎（3413）泰國布局邁大步。泰國投資局昨（11）日宣布，核准京鼎在泰國的105億泰銖（約3.12億...

崇越揪供應鏈 進軍日本

崇越（5434）結合材料、設備、零組件等整合性方案，攜手電子與半導體封裝的材料製造商美商銦泰科技等六家企業，組成供應鏈平...

伊雲谷搶食資安大餅

AI世代大浪潮推升網路資安商機大開，隨著微軟、亞馬遜AWS等雲端服務供應巨頭（CSP）的資料中心陸續在台落地，同步引動本...

偉訓業績三動能點火

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（11）日指出，來自AI伺服器機殼及機櫃訂單已有斬獲，伴隨輝達最新RTX 50系列顯卡將問...

融程電國防業務拚倍增

工業電腦廠融程電（3416）今年在國防業務發威下，營收、獲利逆勢成長，前11月營收已超越去年全年，創新高。展望2025年...

大眾控強攻光通訊市場

大眾控（3701）昨（11）日舉行法說會，董事長簡民智指出，已拿下全球十大光通訊公司中的四家業者訂單，並正接觸兩家新客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。