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大眾控強攻光通訊市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

大眾控（3701）昨（11）日舉行法說會，董事長簡民智指出，已拿下全球十大光通訊公司中的四家業者訂單，並正接觸兩家新客戶當中，預期2025年光通訊業務持續成長，加上旗下攸泰科技工業電腦事業復甦，對2025年整體營運樂觀看待。

法人預估，大眾控明年營收將優於今年，隨著公司持續調整產品結構，毛利率有望同步提升。

大眾控旗下三大事業體主要為三希科技、從事工業電腦的攸泰及大眾電腦，由於海事應用需求不佳，導致今年攸泰營收表現不如預期。大眾控前11月營收122.9億元，年減0.48%，來自三希的光通訊業務是支撐營運的關鍵。

三希擁有10G至800G光模組量產能力，1.6T產品也已成功開發與試產，準備出貨，2025年進入3.2T的研發階段。客戶群方面，全球前十大光通訊公司中，有四家為三希客戶。簡民智指出，光通訊業務近年出貨量持續增長，預期2025年仍會成長，公司還在接觸兩家新客戶。

三希為提升毛利率，已與光通訊客戶協調改變採購模式，今年11月已生效，雖短期會拉低營收，但長期將帶動毛利率走升。法人預估，三希光通訊業務明年就算採用新模式，營收相較2024年仍會成長，且在新模式下，有利帶動大眾控毛利率走升。

攸泰方面，大眾控看好明年工業電腦產業景氣回溫，除了衛星及自有品牌業務持續高成長外，攸泰也將推出新產品。

光通訊 毛利率 營收

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