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融程電國防業務拚倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）今年在國防業務發威下，營收、獲利逆勢成長，前11月營收已超越去年全年，創新高。展望2025年，融程電表示，從整體產業趨勢來看，以AI+ROBOTICS為主的商業模式和相關應用正為公司開啟另一波的旁大商機，國防業務營收有望實現倍增，預期明年獲利將再創高峰。

融程電以強固型平板、筆電布局軍工國防領域，目前與台灣、日韓、土耳其及歐美都有持續合作，今年在大量出貨下，國防軍工營收占比已近一成，成為最重要成長動能。

融程電看好，2025年將延續今年發展趨勢，國防業務將持續成長。

融程電分析，機器人相關產業的興起，提供客戶在各式需求場景中都能即學即用並快速落地的方案，例如Robotic controller即廣泛應用於控制機器人和自動化設備領域，地面控制站可實現對機器人、無人機或無人機的遠端監控、操作和控制，即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。預估地面控制站（GCS）市場到2030年，每年約成長12.4%，相關的技術和產品完整性也齊全，預期未來會扮演融程電重要的營收和獲利角色。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

無人機 營收 融程電

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