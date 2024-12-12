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入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

偉訓業績三動能點火

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（11）日指出，來自AI伺服器機殼及機櫃訂單已有斬獲，伴隨輝達最新RTX 50系列顯卡將問世，以及電競機殼訂單能見度直達明年4月，三大動能齊力點火，2025年展望看俏。

因應客戶訂單湧進，明年工廠農曆過年將是「歷年最短天數」的年假。

偉訓昨天召開線上法說會，釋出以上訊息。市場點名，偉訓AI伺服器水冷機櫃已通過超微（AMD）測試，成為明年營運新成長引擎。

偉訓不回應單一客戶訂單動態，僅表示，因應AI熱潮，在AI／伺服器機櫃業務方面，該公司積極開發非輝達陣營訂單，並持續推動積極開發雲端服務供應商（CSP）相關市場業務，供應高階AI系統散熱專用水冷機櫃，目前21吋與19吋AI水冷機櫃產品已完成Manifold與CDU整合，能為AI高瓦數系統提供更全面散熱解決方案，並獲美商大廠測試通過。

至於伺服器機殼，偉訓表示，已與國內主要 AI 伺服器系統大廠達成策略聯盟，共同開發 AI 伺服器氣冷及水冷機殼，並已進入合格供應鏈開始生產。

此外，輝達最新RTX50系列顯卡即將上市，規格朝更進階、瓦數更大的電源升級需求，加上配合一階（Tier 1）電競品牌布局，偉訓表示，目前已全面完成電源產品技術布局，開發具備特色機種，目前電競電源訂單能見度已看到明年4月。

電競自有品牌方面，偉訓有全方位產品線布局，從PC硬體零組件、周邊設備至創作者市場產品一應俱全，直接觸及終端市場。

偉訓11月營收7.2億元，月增24.7%，為今年4月以來最佳，年增8.2%；前11月營收67.61億元，年減9.3%。該公司日前公布自結10月稅後純益2,960萬元，年減24%，每股純益0.26元，加計前三季獲利數字，前十月每股純益達4.2元。

法人看好，偉訓今年有望挑戰賺半個股本，惟公司不回應法人預估的財務數字。偉訓昨天股價收94元、逆勢漲3元。

AI 伺服器

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