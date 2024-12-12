AI世代大浪潮推升網路資安商機大開，隨著微軟、亞馬遜AWS等雲端服務供應巨頭（CSP）的資料中心陸續在台落地，同步引動本土資安市場爆發，雲端服務代理商伊雲谷（6689）在資安領域深耕多年，取得亞馬遜AWS等三大資安認證，正加大投資AI與資安應用，助力客戶防範雲端駭客，搶食資安大商機。

資安股昨天成為盤面亮點，零壹、華經、資通、大綜等不畏台股重挫221點，全部攻上漲停板鎖死，軟體代理商零壹更攻上新天價171元，伊雲股也逆勢大漲逾3%、收112.5元。

伊雲谷有多張國際認證撐腰，成為CSP巨頭們爭先合作對象。伊雲谷透露，目前已取得Cloud Security Alliance（CSA）頒發的Trusted Cloud Provider認證、Amazon Web Services Managed Security Service Provider（AWS MSSP）資安能力認證，及Cyber Security Agency of Singapore頒發的Cyber Essentials Mark標誌，也在第三方評級機構 SecurityScorecard 評級提升至A級。

伊雲谷認為，生成式AI盛行後，更凸顯資安的重要性，該公司在資安領域已深耕多年，明年兩大發展重點會是AI與資安，也是未來幾年的重中之重。

從公有雲落地情況來看，伊雲谷指出，微軟在台資料中心7月已啟用，亞馬遜AWS明年初也要落地，對於伊雲谷落實客戶代理需求，都有加分作用。

伊雲谷透露，AI趨勢推升客戶上雲需求，伊雲谷協助客戶布建亞馬遜AWS AI應用客製化服務，受惠客戶對亞馬遜AWS平台上的大語言模型Anthropic、圖像生成模型Stable Diffusion等客製化需求水漲船高，明年營收占比將進一步擴大，且客製化產品毛利率較佳，將有利產品組合優化。

伊雲谷強調，客戶群正持續朝企業級客戶拓展，客製化需求只會有增無減。

伊雲谷去年底合併雲馥，營業費用增加，影響獲利表現，不過，隨著費用調整效益陸續顯現，下半年營業利潤可望優於上半年，明年對獲利的影響也會明顯降低。展望明年，伊雲谷看好，隨著公有雲端服務市場規模進一步擴增。