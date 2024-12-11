玖鼎電力法說會／智慧電表進入交貨潮 明年前3季尚需交貨約30萬具

玖鼎電力（4588）總經理曾文良11日表示，營運成長動能來自：台電智慧電表需求的增加、國外智慧電表的推廣、汽車充電產業配套新產品的導入、高階電力監控儀表與衍生產品的開發、及智慧電表衍生的新形態電業用戶加值服務的推廣等方面。

玖鼎電力今天舉行法人說明會，今年度截至11月累計營收9.36億元，已達去年全年營收的90.36%，12月將有約6萬具智慧電表進行交貨。累計今年前三季EPS達2.76元，毛利率35.19%，稅後淨利率達15.78%。

玖鼎電力原承接111-113年度台電智慧電表標案91萬具，並於今年度接獲原合約增購智慧電表20萬具，總數達約111萬具，總金額共計26.22億元。其中的37萬具約8.13億元，將於113年12月至114年第3季間執行；玖鼎電力也正積極準備參與114年度台電後續的智慧電表標案。

玖鼎電力新竹香山新廠已順利完成交屋啟用，總投資約8.6億元。預計2025年智慧電表產能將由每月4萬具擴充至每月8萬具，以因應台電未來需求增加及國外推廣的需要。

玖鼎電力總經理曾文良表示，未來成長的動能將來自：台電智慧電表需求的增加、國外智慧電表的推廣、汽車充電產業配套新產品的導入、高階電力監控儀表與衍生產品的開發、及智慧電表衍生的新形態電業用戶加值服務的推廣等方面。

展望明年，隨著國外智慧電表的推廣與衍生產品市場的推動，2025年起各項新領域拓銷與新產品的開發也將逐漸進入收穫期，預期將為玖鼎電力下階段的成長奠基。