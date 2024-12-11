大眾控法說會／光通訊業務持續發威 明年營收、毛利率看增

大眾控（3701）11日舉行法說會，董事長簡民智指出，全球十大光通訊公司中，已有四家是大眾客戶，且公司已在接觸兩家新客戶，預期2025年光通訊業務持續成長，加上攸泰科技（6928）工業電腦事業復甦下，對大眾控2025年整體營運樂觀看待。法人預估，大眾控明年營收將比今年成長，且隨著公司持續調整產品結構，毛利率有望向上提升。

大眾控旗下三大事業體主要為三希科技、從事工業電腦的攸泰及大眾電腦，由於海事應用需求不佳，導致今年攸泰營收表現不如預期，大眾控今年累計前11個月營收122.9億元、年減0.48%，主要成長動能來自三希的光通訊業務。

三希目前從10G-800G光模組已量產，1.6T已成功開發與試產，目前已準備出貨，2025年進入3.2T的研發階段；而在客戶群方面，全球前十大光通訊公司中，有四家為三希客戶。

簡民智指出，光通訊業務近年出貨量持續增長，預期2025年仍會成長，且公司還在接觸兩家新客戶，三希目標2025年將往更高階產品技術CPO矽光子邁進。

值得一提的是，三希為了提升毛利率，已與光通訊客戶協調改變採購模式，今年11月已生效，雖短期會拉低營收，但長期將帶動毛利率走升。法人預估，三希光通訊業務明年就算採用新模式，營收相較2024年仍會成長，且在新模式下，三希毛利率將從目前個位數上升到雙位數，同步拉抬大眾控毛利率走升。

此外，隨著業界預期2025年PC產業將迎來換機潮，大眾控也看好三希的主機板及迷你PC業務出貨動能將增溫，出貨表現將優於今年。

而在攸泰方面，大眾控看好明年工業電腦產業景氣回溫，除了衛星及自有品牌業務持續高成長外，攸泰也將推出新產品及切入新市場。法人預估，攸泰科技明年營收將有雙位數成長，全年力拚重回2023年業績高峰。

至於大眾電腦方面，公司持續拓展智慧應用產品，如車載座艙、智慧顯示、智慧樓宇等，預計2025年開始包含海事建設ARHUD、中型巴士ARHUD及智慧顯示等專案及新產品將陸續出貨。

此外，大眾控今年在馬來西亞新山設立新廠，預計在明年第3季試產，年底進入量產階段，該廠初期將專注高階光通訊產品出貨。