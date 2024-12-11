零壹飆漲停寫下天價 這幾檔資服股同步亮燈漲停

資服股挾著AI題材推升股價表現，軟體代理商零壹（3029）11月營收17.77億元，創單月歷史次高，11日成為資服股領軍指標，盤中衝上漲停171元鎖死，排隊買單逾9,000張，創下歷史新高，華經（2468）、資通（2471）、大綜（3147）也同步亮燈漲停，全景軟體（8272）一度漲停；緯軟（4953）上漲，精誠（6214）翻紅，盤中漲幅逾4%。

零壹11月營收創單月歷史次高，月增4.84%，年增64.86%，主受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注；累計今年前11月營收167.58億元，年增近三成，續寫同期新高。

零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，在手訂單暢旺，第4季向來是毛利率高點季度，在營收、毛利率同步向上的挹注下，第4季獲利可望續創佳績，且看好動能將延續至明年，營運展望樂觀。

緯軟11月合併營收9.11億元，月增2.8%，年增10.9%，首度突破9億元關卡，連續5個月創歷史新高，累計今年前11月合併營收93.5億元，年增17.0%，提前超越去年全年，朝百億元大關挺進。

緯軟營收受惠於互聯網客戶的挹注，為推動營收成長的核心引擎，主要關鍵是緯軟在客戶端的滲透率顯著提升與突破；另外，包涵互聯網在內的多個產業對AI相關應用需求也不斷增長，進一步推升營收的表現。

展望明年，隨著AI技術快速進步及應用普及，市場對AI服務的需求顯著增長，客戶已明確聚焦資安、雲端及AI與大數據領域，多家指標性客戶上調2025年AI預算，顯示市場需求加速釋放。

台股11日開低，盤中失守23,000點，不過，資服股卻是逆勢上漲的攻勢，集中市場由零壹領軍，早盤雖是以154元開低，但快速翻紅，在午盤過後衝上漲停171元鎖死，創下歷史新高價；華經及資通也是漲停的強勢表現，全景軟體一度漲停，盤中漲幅逾9%。

緯軟以135元平盤開出，一度拉升至147元，漲幅8.88%，盤中漲幅逾4%；精誠以157.5元開低後一度下滑至153.5元，之後翻紅，一度拉升至172.5元，盤中漲幅逾4%；驊宏資（6148）、智聯服務（6751）、叡揚（6752）、虎門科技（6791）、倍力（6874）、凌群（2453）、邁達特（6112） 也是上漲。