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緯穎7個交易日漲幅逾3成 自結11月每股賺12元

中央社／ 台北10日電

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布11月合併營收新台幣374.65億元，年增93%；歸屬母公司業主淨利22.3億元，年增98%，每股盈餘12元，年增86%。

緯穎股價自波段低點11月28日1905元起算，至12月9日盤中高點2545元，7個交易日漲幅高達33.59%。緯穎因股價波動較大，依台灣證券交易所規定公布財務數字。

緯穎第3季財報顯示，單季稅後淨利63.28億元，創歷史新高，基本每股盈餘34.36元，高於去年同期的14.96元；前3季基本每股盈餘88.38元，超越去年全年的68.88元。

緯穎先前表示，看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應未來產能及營運需求，將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機位於南科園區路竹廠房；此外，馬來西亞廠的主機板產能已於第4季開始量產，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。

緯穎

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