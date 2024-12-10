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事欣科樂觀明年展望
工業電腦廠事欣科（4916）昨（10）日舉行法說會，事欣科指出，今年全年來看，公司營收增長不是問題，至於損益以不虧損為前提，展望2025年，事欣科樂觀營收、獲利同步增長，主要受惠國防及航太業務穩定成長，加上醫療方面預計有強勁增長。
事欣科表示，今年調整產品組合，影響出貨金額，預計本季營收會小幅衰退，但產品組合持續優化，上季毛利率已提升至17.5%的正常水準，預計本季持穩或向上提升，全年來看，事欣科營收增長不是問題，並以不虧損為前提。
展望2025年，事欣科看好營收將穩定增長，獲利也將同步提升，主要是因國防及航太穩定成長，且相關業務毛利貢獻也較好。醫療方面，由於取得新認證，預計明年有強勁增長。低軌衛星業務部分，今年前三季出貨已超越去年全年成績，對相關業務成長持樂觀看法。
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