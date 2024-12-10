誠美材攻先進封裝領域

偏光片大廠誠美材（4960）強攻當紅的半導體先進封裝領域，總經理連巍鐘昨（10）日透露，配合轉投資半導體溶劑廠歐普仕相關生態鏈布局，未來誠美材資本支出將聚焦半導體先進封裝的膜材、膠及塗佈等後段製程，目前已送樣中，期許未來成為新的營運成長動能。

誠美材積極轉型，朝高值化發展，包括車載、PID、特殊中小尺寸應用、OLED等高附加價值產品今年營收占比已達15%，推升毛利率逐季走揚，第3季毛利率達7%，為近兩年最佳。除了偏光板外，同時透過多年累積的核心技術延伸至非偏光板的新產品，積極拓展新市場、新應用，持續往多角化營運方向前進。

如今誠美材要跨入當紅的半導體先進封裝領域，再為轉型加分。法人預期，隨誠美材產品結構逐步轉型展現成效，最快明年第2季本業有望轉盈。誠美材不評論法人預估的財務數字。誠美材昨天股價逆勢收紅，終場收13.12元，上漲0.2元。

本業營運狀況方面，誠美材董事長宋妍儀指出，近期因「川普2.0」時代將來臨引發關稅疑慮，使得下游品牌提前拉貨，加上中國大陸面板控產得宜，電視面板拉貨轉趨積極，惟筆電及監視器應用因下游終端需求疲弱，表現失色，預期明年首季表現將與本季表現相當。

她說，由於明年全球總體經濟不好，加上大陸面板廠天馬廈門新產能可能於明年首季開出，其中半數為監視器產品，成為攸關未來產業動向新變數。此外，2026、2027年三星及大陸京東方的OLED產能也將陸續開出，後續動態值得觀察。

誠美材昨天同步公布11月營收7.11億元，月增4.97%，年減6.27%，為三個月來最佳；前11月營收81.39億元，年減4.47%。誠美材第3季稅後淨損2.32億元，每股淨損0.4元，較前一季虧損擴大，累計今年前三季稅後淨損2.36億元，較去年同期淨損3.31億元收斂，每股淨損0.41元。