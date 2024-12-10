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昇達科：明年業績看增50%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

微波、毫米波元件設計製造商昇達科（3491）昨（10）日舉行法說會，公司看好今年是低軌衛星元年，2025年延續今年高成長態勢，明年首季低軌衛星訂單已到手，預期2025年低軌衛星貢獻營收可望年增八成，推升明年整體營收可望大增50%，毛利率也可望持續成長。

昇達科董事長陳淑敏表示， 2024年是低軌衛星元年，看好已經簽訂、待交付的訂單2025年可望持續發酵，從大趨勢來看，2026年也值得期待。

據了解，昇達科今年低軌衛星接單14億元，出貨約10億元，明年出貨可望提升為19億元至20億元，整體低軌衛星貢獻營收成長八成。

昇達科總經理吳東義指出，美系重量級低軌衛星客戶訂單持續從內部自製轉為外包，昇達科布局東南亞產能，有助接單量提升。

吳東義並透露，昇達科也是另一美系低軌衛星服務業者策略供應商，品項多且不可取代，今年訂單快速成長，明年訂單是今年數倍之多，長單效益將延續數年。

展望未來，昇達科預期，12月營收「數字會追上來」，單季營運應維持強勁，明年首季也可望延續不錯的動能，不僅低軌衛星業務可望成長八成，合併芮特營收獲利，射頻天線可望成長10%至15%，電信工程年增超過兩成，5G、4G回傳網路受惠北美歐洲及印度市場加快建設腳步，可望揚升15%至20%，可望推升2025年整體營收成長約五成，毛利率優於今年。

昇達科前11月合併營收21.03億元，創同期新高，年增46.4%，已超越2022年度營收歷史新高18.38億元紀錄。該公司前11月營收中，衛星產品及元件占比42.7%，4G、5G回傳網路占比23.4%，射頻天線約為25.6%，網路工程占8.3%。昇達科累計前三季稅後純益為3.88億元，年增逾倍，每股純益6.1元。

4G 低軌衛星 昇達科

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