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家登11月營收月增29% 日月光11月合併月減6%

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導

台積電關鍵協力廠家登（3680）昨（10）日公布11月營收5.02億元，月增29%，年增77%，反映晶圓與光罩載具產品出貨增加，該公司並攜手迅得、牧德等夥伴積極拓市，衝刺業績。

家登前11月營收59.6億元，年增31%。家登提到，12月進入出貨高峰期，從物料到成品，全產線進入備貨狀態，全力衝刺第4季營運。

半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布11月合併營收529.33億元，月減6.19%，年減2.89%；前11月合併營收5,425.05億元，年增1.97%。

日月光投控表示，11月封裝測試及材料營收291.85億元，月減0.5%，年增6.3%；旗下電子代工服務商環旭電子11月營收人民幣53.77億元，月減12.39%，年減11.37%。

展望本季，日月光投控先前於法說會指出，預估封測營收將小幅季增，電子代工服務（EMS）營收季減中位數百分比。

家登 日月光 營收

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