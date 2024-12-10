兆利11月營收月增51% 出貨動能強

軸承大廠兆利（3548）昨（10）日公告11月營收10.03億元，創新高，月增51.9%，年增16.6%，反映主要客戶華為新款折疊機拉貨動能強勁，推升營運攀高。

兆利累計前11月營收84.75億元，年增12.6%。兆利透露，陸系客戶折疊手機拉貨強勁，不僅剛上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種亦同步迎來加單需求而重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺，挹注兆利出貨動能同步走強。

筆電軸承產品線方面，兆利指出，隨著美系客戶拉貨動能延續，非美客戶亦表現穩健，整體筆電營收表現維持高檔；至於LCD產品線則持續受季節性因素影響，相關營收仍呈現月減。

展望明年首季，法人預期，隨陸系客戶非手機折疊新品推出，兆利整體折疊產品線有望延續本季動能，支撐全季在農曆新年工作天數減少下，仍可繳出淡季不淡的成績單。

­­­兆利為國內少數具量產折疊機軸承經驗業者，主要客戶為華為，隨著華為近年來折疊機銷售量不斷擴大，加上近期華為新款折疊機上市，推升兆利基本面強勁。