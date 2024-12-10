台泥11月合併營收年增87% 亞泥11月合併營收年增4%同樂

水泥雙雄昨（10）日公布11月營收，台泥（1101）單月合併營收165億元，年增87.8%，創下單月歷史新高紀錄；亞泥單月合併營收71.94億元，年增逾4%，創下一年半以來單月新高。

台泥今年前11月合併營收1,383.6億元，年增39.6%。公司表示，今年3月6日將土耳其OYAK公司及葡萄牙Cimpor公司的營收併入，是營收較去年同期增加的主要動能；另外，轉投資的和平電力運營恢復正常，營收也比去年同期上揚，綠能營收也有成長，包括近期台泥嘉謙綠能漁電共生案場ABC三區電業執照已經核發。

在大陸水泥市場部分，因大陸實施降準等救市政策，使台泥在大陸水泥營收10月起呈現價量齊揚，11月維持正成長，台灣水泥市場也逐漸進入年底工程趕工旺季，預拌混凝土營運貢獻度也增加，這些都帶動台泥營收比去年同期成長。

針對亞泥的表現，市場分析，亞泥11月營收向上攀升，主要來自於台灣地區和大陸地區的雙引擎驅動，台灣表現尤其亮眼，尤其10月受到不穩定氣候影響的台灣地區水泥和預拌業務，11月因天氣回穩而恢復正常銷售，也推動整體營收大幅回升。

至於亞泥，該公司轉投資嘉惠二期發電效益提升，發電度數增加，遠龍不銹鋼銷量顯著上揚，都為營收注入成長動能。在大陸市場方面，水泥業務依舊是成長核心動力，亞泥在大陸市場的亞泥中國，在當地政府祭出多項活絡經濟政策後，11月大陸市場的營運已開始回溫，除了售價上調外，市場需求也出現回溫跡象，銷量都比上個月和去年同期成長，對亞泥母公司營收貢獻度增加。

展望未來，法人認為，亞泥將持續推動數位化革新和綠色低碳生產，回應全球淨零轉型趨勢，並憑藉靈活市場應變能力和穩健營運策略，在瞬息萬變的市場創造亮眼表現。