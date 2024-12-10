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美利達11月營收年增25% 巨大11月合併營收年減16%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車雙雄11月營收表現各自不同，巨大（9921）11月合併營收45.8億元，年減16.1%；前11月累計營收671.4億元，年減7.7%。

美利達11月營收19.7億元，年增25.2%，累計營收達278.5億元，較去年同期成長8.6%。

巨大公司表示，11月份營收較去年同期下降，主要是受到歐美市場以及中國大陸內銷邁入傳統銷售淡季，需求放緩，以及捷安特中國大陸內銷去年同期高基期的影響。

在歐美市場需求停滯時，巨大、美利達都積極發展中國大陸市場。目前中國大陸的庫存水位雖然拉高，不過預期中國大陸市場需求正熱，未來前景仍然樂觀。

歐美市場部分，目前市場庫存明顯降低，但進入傳統淡季，預期將在明年初才通路端才會積極備貨。

巨大 營收

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