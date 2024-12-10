和泰車、汎德 11月合併營收單月同期最佳

各家車廠11月營收出爐，和泰車（2207）、汎德永業均繳出年增佳績，單月創下歷年同期新高，汎德永業年增率更近七成，裕隆、中華、三陽等公司則因國產車自製率要求影響生產銷售，營收全面衰退。

和泰車11月合併營收236.82億，年增3%，創下歷年同期新高，前11月合併營收2,524.6億元，年增1%，同樣是歷年同期新高。

轉投資事業中大陸子公司較去年同期營收增加2.07億元，和泰興業新產品導入，較去年同期營收增加1.81億元， 長源銷售台數增加，較去年同期營收增加2.49億元，和運也因長租保有台數增加，較去年同期營收增加2.79億元。

汎德永業11月合併營收56億元，年增達69.6%，創歷史同期新高；累計今年前11月合併營收533億元，年增12.5%，已超越2023年全年營收，續寫歷史新高紀錄。

以國產車為主力的車廠中，裕隆11月營收64.26億元，年減13.1%，前11月合併營收780.4億元，年增5.5%。另外，自製率規範的重傷車廠中華車11月營收22.08億元，年減41.1%，前11月營收368.19億元，年增4.7%。

裕日車單月營收15.39億元，年減25%，累計營收221億元，年減8.7%。

三陽方面，單月營收46.3億元，年減8.0%，前11月營收606.03億元，年增1.2%，持續維持歷史同期新高。

台灣整體車市新車銷售11月年減10.1%，主要是國產車廠衰退，進口車成長，和泰車積極對應搶攻市場，新車款降價與促銷齊出，則在國產車中表現突出，中華車與三陽都因國產車自製率要求影響新車銷售，是營收衰退的主要因素。

進口車表現突出，汎德永業旗下BMW、Porsche、Mini三品牌11月均有新車大量抵港，帶動交車情況暢旺。暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、2AT，與電動車iX2、iX1，Porsche 純電車款全新Taycan 2，以及Mini全新Countryman車款等，而依目前BMW、Porsche預收單情形相當熱絡。

明年第1季起兩個主力品牌都將有多款重磅新車陸續抵台情況來看，預期明年業績成長動能無虞。