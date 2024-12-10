快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

達麗擁十年推案量

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

達麗（6177）總經理李堯芳昨（10）日表示，目前公司在手土地庫存量達2.2萬坪以上，推案能見度可達十年，未來目標每年推出200億元的案量。

達麗昨日召開法說會，由李堯芳親自主持，他表示，央行919打房後，市場的確明顯感受買氣下滑，但這一波主要打到體質不好的建商，對市場來說反而是好事。

整體而言，在成本考量下，房價下修有難度，預期會是「量縮價穩」格局，未來公司仍將持續積極布建全台建案，並朝多元化開發模式，對市場是樂觀看待。

至於近期銷售狀況，雖然買氣有下滑，但多數客戶都是在觀望，預期市場適應一陣子後，大家發現「不會降價」，剛性買氣就會陸續歸隊。

完工量方面，李堯芳表示，達麗今年有兩大案完工入帳，完工量約115.5億元。

建商 法說會 買氣

延伸閱讀

達麗營收／前11月119億元 創歷史新高

冠德營收／百億大案入帳！前11月268億元 創下歷史新高

桃市房產熱 消保官稽查5案不合格其中1案罰215萬

NBA／杜蘭特歸隊4場又扭傷 將休1至2周太陽拉警報

相關新聞

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

台積電昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，失守3,000億元大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後...

和碩11月營收月減10% 出貨降溫

和碩（4938）昨（10）日公布今年11月營收，iPhone 16系列出貨動能下滑，和碩營收交出雙衰退，月減10.98%...

國巨11月營收連九月逾百億元

人工智慧（AI）需求強勁，被動元件大廠國巨（2327）昨（10）日公告11月營收100.2億元，月減4.26%、年增7....

事欣科樂觀明年展望

工業電腦廠事欣科（4916）昨（10）日舉行法說會，事欣科指出，今年全年來看，公司營收增長不是問題，至於損益以不虧損為前...

兆利11月營收月增51% 出貨動能強

軸承大廠兆利（3548）昨（10）日公告11月營收10.03億元，創新高，月增51.9%，年增16.6%，反映主要客戶華...

昇達科：明年業績看增50%

微波、毫米波元件設計製造商昇達科（3491）昨（10）日舉行法說會，公司看好今年是低軌衛星元年，2025年延續今年高成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。