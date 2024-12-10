中天（4128）昨（10）日公布，該公司已上市的新藥「上療漾」，與全球銷售第一的癌症PD-1免疫療法藥物keytruda（吉舒達）併用人體探索性試驗解盲出爐，結果正向。

兩項藥品併用結果顯示，比單獨使用keytruda可提高三倍免疫療法反應率，由原來的4.5個月中位數無惡化存活期（PFS）提高到12個月以上，腫瘤完全消失率（CR）達到12.5%，顯示「上療漾」併用免疫治療有助提升晚期肺癌病人存活期。

中天生技表示，「上療漾」是公司發展的第一項已上市的植物新藥，目前在國內年銷售額近7,000萬元，其多種腸道益生菌今年7月已通過美國食品藥物管理局（FDA）GRAS（一般公認安全）Independent／Self-affirmed安全性認證。