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和碩11月營收月減10% 出貨降溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布今年11月營收，iPhone 16系列出貨動能下滑，和碩營收交出雙衰退，月減10.98%、年減9.44%，累計今年前11個月營收為1兆229億元、年減12.84%，全年營收突破兆元大關，連續三個月維持千億水準。

和碩今年11月營收相比去年同期下滑，主要仍是消費性電子業務表現不佳所致。法人指出，和碩在10月iPhone 16系列出貨高峰後，出貨動能隨之遞減，導致11月營收低於10月，預計12月業績將進一步走弱。不過，由於iPhone 16系列上市帶動，和碩第4季營收仍將為全年單季高峰。

從產品線來看，和碩11月筆電出貨60萬至65萬台，優於10月的55萬至60萬台水準；累計和碩今年前11個月NB出貨700萬至750萬台。

和碩 營收

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