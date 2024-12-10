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愛爾達今年盈餘拚攀峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達科技（8487）昨（10）日舉行法說會，看好今年在奧運、世界棒球12強賽等活動拉抬下，今年營收獲利將創新高，未來維持八成盈餘分配率，以配發現金股利為主。

愛爾達指出，2025年雖無國際大賽事，但例行性收入基礎持續墊高，以迎接2026年重大賽事，同時延續運動經濟效益，有助推升營運成長。

愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達創是全台第一家以體育轉播為核心的新媒體，結合了MOD以及OTT雙平台的創新經營模式，提供客戶多螢一雲的多元收視管道新媒體，收入來源以MOD收視分潤以及OTT會員訂閱收視為主，廣告為輔。

愛爾達11月營收1.29億元，年增86.6%，今年前11月營收14.04億元，年增54.6%，創同期新高。近年愛爾達盈餘分配率約75%至九成，法人看好明年盈餘分配維持八成水準。

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