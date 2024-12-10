電信三雄昨（10）日公布前11月營運，台灣大（3045）11月以每股純益0.43元超越中華電信，拿下單月每股獲利王；中華電信累計前11月每股純益4.43元，蟬聯累計每股獲利王，並超越財測。遠傳前11月每股純益3.19元，提前達成並超越全年每股純益財測目標。

中華電信11月合併營收202.3億元，月增0.5%，與去年同期持平，歸屬母公司業主淨利31.1億元，年增8.7%，每股純益0.4元，累計前11月合併營收2,050.2億元，年增2%，歸屬母公司業主淨利343.9億元，年減0.7%，每股純益4.43元。

中華電信表示，11月主要成長動能來自國內外資通訊專標案成長強勁，IDC及雲端業務穩定成長，資安表現最突出，前11月資通訊業務營收成長雙位數。

台灣大表示，受惠行動服務與電商旺季帶動，11月合併營收230億元創新高，月增44.8%，單月每股純益0.43元，是八年同期新高；累計前11月合併營收1,822.2億元，年增10%，EBITDA為390.2億元，年增21%，稅後純益128.7億元，年增23%，每股純益4.25元。

遠傳受惠遠亞併綜效與用戶穩定升級5G挹注，11月合併總營收93.32億元，月減0.5%、年增5.5%，稅後純益11.45億元，年增20.8%，每股純益0.32元；累計前11月合併總營收946.31億元，年增11.3%，稅後純益115.02億元，年增12.2%，營收、EBITDA、稅後純益等三項指標皆已超越2023年全年度數值，每股純益3.19元，超越今年全年財務預測的3.11元 。