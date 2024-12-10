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LINE Pay 11月營收月增6% 創歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣最大行動支付業者LINE Pay（7722）公布11月自結營收達5.9億元，月增6%，年增31.5%，創歷史新高；累計今年前11月營收達56.8億元，年增30.85%，也創同期新高，展現穩健成長動能。LINE Pay表示，營收及獲利表現強勁，主要來自交易手續費收入的提升。

LINE Pay今年以來攜手銀行發行新卡擴大消費場景，前十月營運已達成去年全年營收；11月受惠於市場消費熱潮及LINE Pay合作商店的通路優惠，雙11購物節整體交易量較去年同期成長26%，配合LINE Pay於各式通路布建的完整消費圈，11月下旬單周交易量較去年同期成長34%。

進入年底聚餐、消費和旅遊旺季。LINE Pay表示，餐廳交易量過去幾年在12月的單月年增幅度均超過50%，而雙12網購節已展現爆發力，隨著農曆年採買效應的提前醞釀，預期12月交易動能將延續11月強勢成長表現。

LINE Pay除既有為中小型店家打造的「LINE Pay好行銷」解決方案，12月推出「LINE Pay購好券」新服務，讓合作商店透過LINE Pay平台輕鬆發行商品票券，助力商店拓展客源、創造商機，有望成為明年營收新動能。

LINE Pay明年業績將由第三方支付、點數回饋卡及廣告行銷平台相關收入等三大獲利引擎持續帶動，並將加速拓展市場規模，積極推動跨境支付交易服務，將國內成功經驗複製至海外市場。

LINE LINE Pay 營收

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