工業電腦廠凌華（6166）昨（10）日舉行法說會，財務長鄒大智指出，公司營運蓄勢待發，從成長動能先期指標Design-Win來看，近二年共有211個專案，將帶動未來幾年公司成長。看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估明年首季將維持今年第4季的水準，2025全年營收、獲利表現將優於今年。

凌華累計今年前11個營收86.75億元、年減13.4%，凌華預計，今年全年營收將不如去年。獲利方面，今年第3季已轉虧為盈，惟前三季稅後虧損1.28億元，每股虧損0.59元，凌華仍力拚全年虧轉盈。

從凌華今年前三季各區域市場表現來看，歐洲地區衰退最明顯；美國、亞太及大陸則依產業別消長。展望2025年，看好北美、亞太及大陸市場增長動能；其中大陸有公共建設專案，北美及亞太地區有博弈、醫療新案子，至於自動化／工控領域目前需求仍保守。

鄒大智分析，從成長動能先期指標Design-Win來看，2023年、2024年共計211個專案，預計平均三年內每年貢獻約為300萬美元；邊緣智能產品線方面，他表示，公司AI產品線布局完整，邊緣智能應用約占所有Design-Win的四成。