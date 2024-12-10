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正崴營收／11月月減14.85% 看好明年整體業績增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

正崴（2392）10日公布今年11月營收，月減14.85%、年減3.33%，展望後市，正崴預計，明年在零組件、系統、能源、通路，以及新增的AI資料中心等五大部門將全面成長，整體業績將比今年更好。

正崴公布今年11月營收102.43億元，月減14.85%、年減3.33%；累計正崴今年前11個月營收達878.25億元、年增7.79%。

正崴今年營收穩定成長，公司預計，明年新增的AI運算中心部門加入挹注營運後，一定會再帶來營收成長動能。其他四大部門也是看好，例如零組件部門，將受惠AI伺服器高速傳輸線、低軌衛星連接器，以及BBU相關模組產品。

正崴系統部門則看好美系大廠的AI視訊產品、電競與遊戲機等業務。能源部門方面，2024年與2025都是高成長期，旗下富崴綠電買賣在今、明年也會高成長。通路部門則受惠美系大廠推出Apple Intelligence等AI應用，可望帶動相關產品銷售。

整體看來，正崴明年零組件、系統、能源、通路，以及新增的AI資料中心等五大部門將全面成長，整體業績將比今年更好。

AI 正崴 營收

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