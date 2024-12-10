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事欣科法說會／明年營收、獲利有望同步增長 看好川普上台效益

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）10日舉行法說會，事欣科指出，今年全年來看，公司營收增長不是問題，至於損益方面以不虧損為前提，展望2025年，事欣科看好川普上任美國總統，對公司將有正面效果，樂觀營收、獲利同步增長，主要受惠國防及航太業務穩定成長，加上醫療方面預計有強勁增長。

事欣科表示，今年進行產品組合調整，影響出貨金額，預計本季營收會小幅衰退，但在產品組合持續優化下，上季毛利率已提升至17.5%正常水準，預計本季持穩或向上提升，全年來看，事欣科營收增長不是問題，至於損益方面以不虧損為前提。

展望2025年，事欣科看好營收將穩定增長，獲利也將同步提升，主要是因國防及航太穩定成長，且相關業務毛利貢獻也較好。醫療方面，由於事欣科取得新認證，預計明年將有強勁增長。

至於EV充電樁業務仍在發展階段。而在低軌衛星業務部分，事欣科今年前三季出貨金額已超越去年全年成績，對相關業務2025年成長持樂觀看法。

此外，先前美國無人機相關業者來台，事欣科陪同客戶參展、積極爭取訂單。事欣科表示，目前仍在與客戶共同發展產品，還未有訂單實現，期盼在2025年有好消息。

事欣科相對大部分工業電腦業者而言，是北美布局最深的廠商，目前在加州、內華達州、墨西哥皆有生產據點，其中，正在擴產的墨西哥廠，該廠硬體工程已完成，預計明年1月產能將完備，於首季加入營運。

針對川普即將上任美國總統，引發的新關稅影響，事欣科分析，對其墨西哥廠沒有影響，主要因工廠位於免稅區內。若真的影響，可能是採購零組件來自中國大陸或其他地區，間接造成成本增加。

事欣科指出，川普上任公司內部評估為正面效益，主要是因預期川普上任後，施政主軸將聚焦美國製造、企業減稅及增加國防預算，美國製造引發的關稅問題，對事欣科沒有影響，反而因公司在美墨都有生產據點，有利未來接單。而減稅、增加國防預算等，對事欣科都有直接幫助。

事欣科 營收 美國

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