Gogolook 營收／11月再創新高 最快明年上半年轉上市

信任科技服務商Gogolook-創（6902）10日公布11月營收。受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，Gogolook 11月單月營收為9,081萬元，創歷史新高，月增27.9%，與去年同期相較成長34.1%。今年1至11月累計營收為7.81億元，較去年同期成長12.7%，已超越去年全年營收，今年全年營收確定再創新高。

Gogolook已於11月下旬獲臺灣證券交易所董事會准改列一般板上市，可望於明(2025)年上半年轉板。改列一般板有望擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

Gogolook指出，本季持續拓展多元營收以及陸續推出新服務，以及Whoscall在全球的MAU（月活躍用戶）持續成長下，可望延續旺季成長。展望2025年，企業端營收由於規模仍小，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期成長增速較高；以袋鼠金融為主的金融科技將加強流量轉換成營收，可望維持成長；Whoscall訂閱收入也將持續隨MAU的成長而增加。廣告營收今年呈現低基期，成長動能緩步回升，明年在MAU持續提升下可望保持穩定或成長。樂觀看待明年營收成長，獲利表現可望大幅改善。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長。