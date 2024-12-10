聯發科11月營收為452.42億元 月減11.5%仍為同期新高

IC設計大廠聯發科（2454）今 (10) 日公布11月合併營收為452.42億元，月減11.5%，但仍為歷年同期新高，年增 5%；累計前11月營收4889.02億元，年增 25.4%。

法人分析，聯發科11月營收仍創歷年同期新高，反映旗艦晶片需求持穩，但因10月基期較高，呈現月減。

聯發科稍早提出本季營收預測，在 1美元兌換新台幣31.7元的匯率基礎下，將介於 1265至1345 億元，季減 4%至季增 2%、年減2% 至年增 4%，以高標推算，12 月營收仍有機會優於上月。

聯發科天璣 9400已取得中國客戶眾多訂單，包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 都已採用，整體導入機種數量還高於去年的天璣 9300，受惠客戶銷售成長，聯發科先前也提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%。

法人預估，聯發科本季三大業務，手機業務受惠天璣9400 的強勁營收成長，可抵銷主流和入門級產品較低的季節性需求，整體手機營收可望較第3季成長；智慧裝置平台則受傳統淡季影響預估下滑；電源管理IC約持平。