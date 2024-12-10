和碩營收／11月雙衰退 前11月突破兆元大關

和碩（4938）10日公布今年11月營收，隨著iPhone 16系列出貨動能下滑，導致和碩營收交出雙衰退，月減10.98%、年減9.44%，累計和碩今年前11個月營收為1兆229億元，全年營收突破兆元大關。

和碩今年11月營收1,057.58億元，月減10.98%、年減9.44%；累計和碩今年前11個月營收為1兆229億元，全年營收突破兆元大關、年減12.84%。

和碩今年11月營收相比去年同期下滑，主要仍是消費性電子業務表現不佳所致。法人指出，和碩在10月iPhone 16系列出貨高峰後，出貨動能隨之遞減，導致11月營收低於10月，預計12月業績將進一步走弱。

從產品線來看，和碩11月NB出貨60-65萬台，優於10月的55至60萬台水準；累計和碩今年前11個月NB出貨700-750萬台。

整體來看，由於iPhone 16系列上市帶動，法人預估，和碩第4季營收仍將為全年單季高峰。

和碩共同執行長鄧國彥先前指出，資訊產品經過第3季旺季後，預計本季進入淡季、將有雙位數下滑，全年持平或小幅增長。消費電子亦呈現相同狀況，估本季將走弱，全年該業務將低於去年。至於通訊產品，歷年第4季都是最旺季度，因此預估該業務將有季增長。

展望2025年，鄧國彥表示，明年應該是AI PC快速成長的一年，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。從消費性電子產品來看，明年將有不少新品推出，和碩今年該業務是谷底，明年將往上走。

在新事業伺服器方面，和碩共同執行長鄭光志表示，現階段客戶還是以二、三線CSP（雲端服務供應商）及企業客戶需求為主。另，和碩也拿下國內知名半導體廠生意，目前到最後驗證階段，預計明年首季出貨。

在車用電子業務部份，鄭光志指出，儘管今年全球車市狀況不好，但和碩車用產品過去布局多個客戶，已慢慢看到成效，今年車用產品營收將有兩位數的高成長，車用占和碩整體營收為中至高個位數（約4%至9%），明年仍是力拚比重達到一成的目標。