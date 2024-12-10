超財測！遠傳前11月 EPS 3.19元 超越全年財測目標

遠傳電信（4904）10日公布2024年11月份自結營利概況，遠傳指出，遠亞併綜效與用戶穩定升級5G挹注，11月份合併總營收93.32億元，年成長率達5.5%，延續連22個月正成長動能，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）持續展現雙位數成長力道，自去年同期的26.77億元，成長至30.43億元，年增率達13.7%，稅後純益為11.45億元，年增20.8%，每股稅後純益0.32元。

累計前11月，遠傳合併總營收946.31億，年增11.3%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為330.5億元，年增12.9%，稅後純益115.02億元，年增12.2%，營收、EBITDA、稅後純益等三項指標皆已超越去年（2023年）全年度數值，累計每股稅後純益3.19元，更超越今年全年財務預測EPS的3.11元 ，前11個月EPS達成率高達103%，

遠傳表示，11月行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達42.6%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）均穩健攀升，達成遠亞合併以來連續11個月上揚，雙雙穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.4%，突破51億元水準，不僅再創行動服務營收新高，並繳出自2021年3月以來連續45個月正成長的佳績。

此外，遠傳表示，善盡企業社會責任、深耕淨零永續，響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，將100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐給醫療學協會，捐贈軟硬體價值近300萬元，為基層醫療注入科技量能，健保署署長石崇良出席見證。遠傳總經理井琪帶領遠傳成功轉型，不僅獲《經理人》評為「100MVP經理人」，並從中脫穎而出獲評為「Super MVP經理人」，百位入選者當中僅12位獲此最高殊榮，且為電信業唯一。此外，遠傳榮獲台灣指標性永續評鑑「TCSA台灣企業永續獎」頒發10項大獎肯定，獲獎數蟬聯全台企業之冠，展現全方位的永續實力。