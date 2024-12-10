欣新網營收／11月7.37億元 創單月新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公布11月營收7.37億元，月增92.8%，較去年同期成長18.66%，創歷史單月新高紀錄；累計前11月合併營收42.92億元，年增7.16%，續創歷史同期新高。

欣新網表示，11月營收創高，受惠於雙11購物節營運策略奏效，推升代理品牌熱銷，以及數位行銷業務持續成長帶動，預估本季持續維持正成長態勢，全年營收可望再創新高。

欣新網指出，電商市場複雜多變，流量成為業績成長的關鍵，面對「大者恆大」的市場趨勢，品牌需透過持續投資來實現成長，與專家合作強化策略部署是提升銷售業績的最有效方法。憑藉服務逾200家國際品牌的豐富經驗和技術，欣新網提供高效精準的數位行銷工具，以及品牌擴大電商服務規模備受重視的跨平台訂單管理/倉儲物流等解決方案，幫助中長尾客戶提升流量變現能力和消費者購物體驗。目前公司也將台灣成功經驗複製到海外市場，積極在菲律賓、日本等地拓展。