中華電信11月營業利益創11年同期高 前11月 EPS 4.43元

電信龍頭中華電信（2412）10日公布11月自結合併營收為202.3億元，較去年持平，營業淨利為40.7億元，年增9.8%，稅前盈餘為41.1億元，年增12.3%，歸屬於母公司業主淨利為31.1億元，年增8.7%，EBITDA為73.6億元，年增5%，每股稅後純益達0.4元。

累計至今年11月，中華電信合併營業收入達2,050.2億元，年增2%，營業淨利為432.4億元，稅前淨利為439.4億元，歸屬母公司業主淨利為343.9億元，年減0.7%，每股稅後純益達4.43元。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，11月份營業利益、稅前利益及EBITDA再創佳績，均創近11年來新高，展現穩健的收入成長與持續突破的獲利表現。主要成長動能來自資通訊（ICT）業務的亮麗成績。國內外資通訊專標案成長動能強勁，網路數據中心（IDC）及雲端業務持續帶來穩定收入，資安服務是ICT業務中表現最突出的項目，月成長率高居榜首，年成長率亦名列第一。截至今年11月，資通訊業務營收累計年增率達雙位數成長。

中華電信指出，11月電信核心業務受惠於5G升速需求及影音加值服務，整體行動服務業務表現亮眼，營收、月租用戶數與行動ARPU均呈現月增率與年增率雙增的佳績。寬頻業務方面，用戶數穩定逐月攀升，300Mbps以上的高速用戶年增率達18%，帶動固網寬頻營收年增率達2.8%，顯示消費者對高速網路需求持續增長，進一步鞏固中華電信在寬頻市場的領先地位。

此外，中華電信表示，MOD、Hami Video收視熱潮屢創高峰，11月我國於世界12強棒球賽中以4比0強勢完封勁敵日本，成功奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽隊史首冠，並帶動多項影視業務突破，包含Hami Video全站流量破億、影視館/運動館網路訂閱數較去年同期成長近18倍、MOD專區單日客戶數超越巴黎奧運，收視率更攀升至年度最高，充分展現全台團結一心為中華隊集氣加油的濃厚氛圍。Hami Video APP也在Google Play與iOS App Store登上免費類第一名。中華電信MOD、Hami Video提供熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能，提供最多獨家科技轉播的各種熱血運動賽事，陪伴觀眾全方位感受每一場比賽的精彩瞬間。