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凌華法說會／營運「蓄勢待發」 看好2025年營收、獲利優於今年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠凌華（6166）10日舉行法說會，凌華財務長鄒大智指出，凌華營運「蓄勢待發」，從成長動能先期指標Design-Win來看，近2年共有211個專案，將帶動未來幾年公司成長，看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估明年首季表現將維持今年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於今年。

凌華累計今年前11月營收86.75億元、年減13.4%，凌華預計，今年全年營收將不如去年。至於獲利方面，凌華今年第3季單季已追虧為盈，惟前三季稅後虧損1.28億元，每股虧損0.59元，凌華仍力拚全年虧轉盈。

從凌華今年前三季各區域市場表現來看，歐洲地區衰退最為明顯，至於美國、亞太及大陸則依產業別消長。展望2025年，凌華看好北美、亞太及大陸市場增長動能，其中，大陸有公共建設專案，北美及亞太地區則有博弈、醫療新案子，至於自動化／工控領域目前需求仍保守。

鄒大智分析，從成長動能先期指標Design-Win來看，2023年、2024年共計211個專案，預計平均三年內每年貢獻約為300萬美金；而在邊緣智能產品線上，鄒大智表示，公司AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智能應用約占所有Design-Win的四成左右。

此外，凌華與友達合作綜效逐步顯現，2023年雙方合作12件案子，平均三年內貢獻160萬美金，而到2024年，雙方已有25件案子，貢獻金額也增至470萬美金。

整體來看，鄒大智指出，凌華目前是「蓄勢待發」，生意看來在往好的方向走，預估明年首季表現將維持今年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於今年。

機器人領域方面，凌華與鴻海集團合資的法博智能（FARobot）正全力卡位機器人商機，已量產自主移動機器人（AMR）系列，目前正積極進軍東南亞市場；從業績來看，法博智能今年出貨金額已較去年成長，凌華樂觀明年機器人業務仍會穩定成長。

針對川普即將在明年上任美國總統，可能引發的新關稅問題，凌華表示，會請友商幫忙或其他方式符合客戶需求，或是與友達合作因應，但實際而言，目前客戶詢問的多，但實際真正要執行的案例少。

凌華 機器人

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