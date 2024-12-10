國巨11月營收創同期高 連9個月突破百億元

受惠人工智慧（AI）需求強勁，被動元件大廠國巨今天公告11月自結合併營收新台幣100.2億元，連續9個月營收超過百億元，創同期新高。

國巨11月營收較10月104.66億元減少4.3%，比2023年同期93.5億元增加7.2%。國巨指出，11月營收月減，主要是季節性因素影響，但仍創同期新高。

國巨累計前11月自結合併營收1121.48億元，年增13.67%。

觀察第4季，國巨指出，雖然客戶端庫存漸達健康水位，但全球通膨、升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，密切關注市場供需動態，樂觀看待人工智慧（AI）應用營運動能及整體後市展望。

法人表示，國巨在運算和企業系統應用受惠AI伺服器需求，預期國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品可持續受惠。