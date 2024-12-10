愛爾達法說會／今年獲利可望創新高 維持八成盈餘分配

愛爾達科技（8487）10日舉行法說會，看好今年在奧運、世界棒球12強賽等拉抬下，今年營收獲利創新高，未來維持八成盈餘分配率，以配發現金股利為主，展望未來，愛爾達指出，2025年雖無國際大賽事，但例行性收入基礎持續墊高，迎接2026年重大賽事，同時延續運動經濟效益，推升營運成長。

愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達創新經營模式是全台第一家以體育轉播為核心的新媒體，成功結合MOD與OTT雙平台創新經營模式，提供多螢一雲的多元收視管道新媒體，捨棄傳統有線電視以廣告為主的營運模式，收入來源以MOD收視分潤及OTT會員訂閱收視為主，廣告為輔。

愛爾達11月營收1.29億元，年增86.6%，前11月營收14.04億元，年增54.6%，創歷史同期新高，累計前三季稅後純益1.35億元，年增43%，每股稅後純益5.17元。愛爾達表示，11月受惠於轉播世界棒球12強推升營運表現，日前巴黎奧運帶動，全年營收、獲利樂觀可期。

近年愛爾達盈餘分配率約為75%至九成，法人看好，明年盈餘分配可望維持八成水準。

愛爾達營收來源包含數位內容產製暨代理（ELTA頻道及VOD隨選分潤，電視館、影像館、運動館分潤及用戶訂閱收入），用戶訂閱收入及其他平台分潤，轉授權暨代理業務，廣告業務專案，其他運動科技專案（賽事製播、影片後製、愛爾達購物網、運動科技、法說會直播）。

陳怡君觀察，有線電視剪線潮趨勢下，用戶轉向新媒體收視，也推升愛爾達營運表現。

愛爾達近年在MOD分潤穩定成長，來自中華電信（2412）Hami Video及愛爾達ELTA TV的OTT TV 收入成長顯著，其他平台分潤也持續成長，此外，今年前11月轉售權及代購貢獻營收來到6.4億元 主因為大賽是帶進來的轉授權收入，前11月廣告收入也有明顯成長，來到1.24億元創歷史新高，相較去年6,600萬元倍增。

累計愛爾達前三季營收中華電信MOD分潤營收年增13.6%，中華電信Hami Video收入年增15.8%，ELTA OTT年增14.5%，其他平台年增38.9%，轉授權暨代購152%，廣告業務年增128.6%，專案業務年增58%。

近年愛爾達受惠世足賽、奧運，世界棒球12強賽等，推升營收獲利表現，不過愛爾達指出，拉開近四年逐月營收表，例行性業務基礎越墊越高，遇到大賽事的時候營收會衝上來，但扣除大賽事整體營運呈現穩定成長。

愛爾達預期，2025年例行性收入基礎持續墊高，雖無重大賽事營收趨緩，但營運成本也將大幅下降，未來新增營收動能目標，包含MLB台灣總代理、WBC經典賽資格賽、澳洲網球公開賽個大網球公開賽、國際中型賽事、萊茵魯爾世大運，成都世運會等。

陳怡君更看好，2025年將是棒球年，在12強棒球錦標賽獲得全球冠軍加持下，將帶動中華職棒收視熱潮。

展望未來，陳怡君表示，行政院計劃增設運動部，運動部成立可望讓體育成為重點發展產業，帶動運動商機無限，AI創新與運動科技，將提升賽事觀賞體驗，而AI技術的應用，提高營運效率並降低成本，此外，OTT成長趨勢明確，數位內容消費也會加速，愛爾達近年已經累積300萬粉絲，未來將粉絲基礎轉換成電商商機，打造「內容＋社群＋電商」的完整生態系統。

展望2026年，愛爾達也積極迎接國際重大賽事，包含WBC棒球經典賽、美加墨世界杯足球賽以及愛知／名古屋亞運。