台灣大11月奪電信每股獲利王 EPS 0.43元、創八年同期高

台灣大哥大（3045）公布11月營運表現，受惠行動服務與電商旺季的同步帶動下，合併營收飛越230億元大關，創下歷史新高，每股稅後純益0.43元，亦寫下8年同期新高。

台灣大11月自結合併營收230.7億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為38.6億元，同創歷史新高，稅後純益13.3億元，年增40%，每股稅後純益0.43元。累計前11個月合併營收1,822.2億元，年增10%，EBITDA為390.2億元，年增21%，營業利益185.2億元，年增16%，稅後純益128.7億元，年增23%，每股稅後純益為4.25元。

受惠業外貢獻，台灣大單月每股稅後純益0.43元，超越中華電信的0.4元，但累計前11月每股稅後純益，中華電信仍以4.43元領先。

台灣大指出，行動服務營收年增幅達24%，除受惠於合併台灣之星後的營收挹注，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU（平均帳單金額）亦年增5%，維持健康的有機成長動能。獲利方面，電信營業利益因網路整併效益，年增40%，電商獲利率亦較去年同期提升，推動11月份合併營業利益年增27%，突破20億元，創下11年單月新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大與台灣之星合併滿一周年，推動電信業邁入三分天下「價值競爭」新局。受惠併購後的用戶基礎擴大及網絡覆蓋提升等綜效，推升台灣大電信本業與科技事業的成長動能，繳出亮眼財務績效。同時，透過頻譜資源和基礎設施的整合，每年可望節省約1至2億度電，在產業轉型和永續發展上樹立典範，獲頒台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」之「年度最具代表性併購獎」及「最佳影響力併購獎」，成為全台唯二雙冠王，電信業唯一獲獎業者。 此外，在IDC 2024未來企業大獎得到台灣區「年度CEO」與「企業永續獎」雙項大獎肯定。

ESG方面，台灣大表示，為加速朝淨零目標前進，台灣大攜手台江國家公園及中興大學，產官學協力推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，全球首創紅樹林複合式養殖負碳技術，將魚塭的養殖廢水，轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少4倍，預期每年每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，並豐富當地生物多樣性，為沿海生態系帶來重生。