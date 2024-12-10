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和碩11月營收雙衰退 第4季拚全年高峰

中央社／ 台北10日電

代工廠和碩受到通訊產品拉貨節奏調整及消費性電子產品需求放緩影響，今天公布11月合併營收約新台幣1057.58億元，月減10.98%，年減9.44%；今年前11個月累計合併營收約1.02兆元，年減12.84%。

和碩11月筆記型電腦出貨60萬至65萬台，優於10月出貨55萬至60萬台。

和碩對中央社記者表示，資訊與消費性電子產品第4季進入淡季，但在通訊產品需求帶動下，第4季整體營收有望達到全年高峰。

和碩共同執行長鄧國彥11月出席法人說明會提到，2024年整體營收較去年下滑，主要因為網通類產品和消費性電子產品需求疲弱，加上智慧型手機去年第1季基期較高影響。

和碩共同執行長鄭光志說，人工智慧（AI）伺服器預計明年第1季開始出貨，和碩在輝達（NVIDIA）GB200伺服器也不會缺席。

和碩 營收

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