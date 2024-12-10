富邦媒營收／11月155.7億元創新高 前11月營收破千億元

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）公告11月營業收入155.72億元，月增90.9%，年增2.7%，創歷史新高；推升1至11月累計合併營收約為1,028.2億元，較去年同期成長3.3%，續創歷史同期新高紀錄。momo富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。

富邦媒表示，11月份營運成長動能主要受惠於《雙11超狂購物節》點燃買氣，雙11當天活動開跑首小時人流年增翻倍，催升全站買氣狂飆，雙11多重優惠帶動囤貨需求，保健食品、居家日用品表現強勁；而iPhone 16新機熱度持續延燒，為3C品類續添營運柴火。時序入冬季節轉換，也掀起美妝、保養買氣，彩妝商品、臉部保養品、髮品等銷售熱絡。

延續雙11買氣熱潮，12月進入電商零售產業年終銷售旺季，momo加足馬力推出《1212年終盛典》，期望為12月營運動能再添羽翼。