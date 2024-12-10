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耀登營收／11月1.59億元、月增14.4% 5G 市場需求增溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

耀登（3138）10日公布11月合併營收，單月營收為新台幣1.59億元，較上月增14.39%，年減2.80%；累計今年前11月營收15.55億元，較去年同期減2.78%。公司指出，本月營收表現受到天線業務穩定成長帶動，加上美系電信商AIM（Antenna in Module）與UDC（Up Down Converter）模組產品的出貨挹注業績。耀登表示，隨著5G通信市場需求持續增溫，AIM和UDC等高效能模組產品展現穩定性與技術優勢，不僅提升出貨量，也強化公司在全球市場的競爭力。

此外，耀登集團一年一度的技術研討會日前圓滿舉行，今年主題為「智慧通訊奔騰 · 滾動AI新浪潮」，聚焦B5G、精準醫療及資安永續等前瞻技術，吸引了業界及合作夥伴的廣泛關注。會中，耀登重點展示新一代低軌衛星地面接收設備（User Terminal）。該設備採用32x32天線陣列，具備3D波束成形及掃描能力，可因應多樣化使用需求。其設計輕巧高效，專為低軌衛星通信應用優化，展現耀登在衛星通信領域的技術實力，備受業界肯定。

除了技術創新，耀登集團在永續發展領域同樣積極推動，致力於在為客戶提供高效能解決方案的同時，落實碳管理策略。近期，子公司耀睿科技通過財團法人全國認證基金會（TAF）「組織層級/自願性溫室氣體方案—金屬製造（0904）」查驗機構認證資格，進一步提升專業認可度與國際競爭力。進一步擴大查驗服務範疇，透過科學方法與專業技術協助企業精準掌握各種碳排放狀況，制定科學的減排策略，最終推動企業與社會之可持續發展。

展望未來，耀登科技表示，未來將持續深化核心技術與市場應用，結合永續發展與碳管理策略，穩步推動全球市場布局，為客戶與合作夥伴提供更多價值，共同迎接智慧通訊時代的到來

AI 營收 耀登

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