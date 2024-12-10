LINE Pay 營收／11月5.9億元創歷史新高 前11月年增3成

月初剛轉上市、台灣最大行動支付業者LINE Pay（7722）公布11月自結營收達5.9億元，月增6%，較去年同期成長31.5%，創下歷年單月營收新高；今年前11個月累計營收達56.8億元，較去年同期成長30.85%，也創同期新高，展現穩健成長動能。LINE Pay表示，營收及獲利表現強勁，主要來自交易手續費收入的提升。

2024年LINE Pay 持續擴大合作商店數、開創多元支付場景，攜手永豐銀行發行第四張點數回饋卡DAWAY卡，有效吸引新用戶加入並帶動交易量成長。11月受惠於市場消費熱潮及LINE Pay合作商店的通路優惠，雙11購物節整體交易量較去年同期成長26%。配合LINE Pay於各式通路布建的完整消費圈，11月下旬單周交易量較去年同期成長 34%。中華隊奪冠後帶動棒球周邊商品銷售，LINE Pay合作商店的單週交易量突破1億元，顯示LINE Pay多元支付場景滿足消費者的各項需求。

進入年底聚餐、消費和旅遊旺季。LINE Pay餐廳交易量過去幾年在12月的單月年增幅度均超過50%，而雙12網購節也已展現驚人爆發力，另隨著農曆新年採買效應的提前醞釀，預期12月交易動能將延續11月的強勢成長表現。

LINE Pay除既有為中小型店家打造的「LINE Pay好行銷」解決方案，12月推出「LINE Pay購好券」新服務，讓合作商店能夠透過LINE Pay平台一站式輕鬆發行商品票券，助力商店拓展客源、創造商機，有望成為明年營收新動能。

LINE Pay表示，2025年的業績表現將由第三方支付、點數回饋卡及廣告行銷平台相關收入等三大獲利引擎持續帶動，並將加速拓展市場規模，積極推動跨境支付交易服務，將國內的成功經驗複製至海外市場。除了致力擴大海外支付據點和用戶數，更將專注為來往各國之間的用戶提供有價值的旅遊內容，並推出跨境優惠和支付系統，提供更具競爭力的國際金融科技服務，以滿足消費者的多元支付需求。LINE Pay也將繼續運用AI技術深入分析用戶消費行為，攜手合作商店提供更多用戶喜愛的優惠活動，並持續提升支付交易量及廣告收入。