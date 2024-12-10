麗清營收／11月8.63億元、年增7.74% 創同期新高

麗清（3346）10日公布11月合併營收8.63億元，月增7.58%、年增7.74%，刷新歷年同期新高；累計2024年1至11月合併營收84.23億元，較去年同期成長12.86%，創歷年同期新高。

麗清表示，受惠LED車燈滲透率持續提高，頭燈、尾燈、日行燈等應用廣泛，加上小米汽車SU7供應頭燈、尾燈控制器、特斯拉MODEL Y之尾燈模組，及MG4電動車頭燈尾燈模組等車款均為麗清獨家供應資格，帶動旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶持續保持良好拉貨力道，推升LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能，進一步推升11月營收創歷年同期新高。

麗清指出，隨著北美通用車廠客戶將頭燈控制器產品推進全系列車型使用導入，創造頭燈控制器業務表現良好，成為穩定成長動能。

麗清表示，展望2024年第4季，隨著汽車產業步入傳統旺季，加上中國大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，及去年取得比亞迪在北京車展最暢銷外銷海洋系列車款車燈控制器新案，預計今年底開始生產出貨，今年全年整體銷售表現仍維持成長目標。

另外，針對歐盟通過對部分陸電動車廠加徵關稅政策，麗清表示，審慎觀察其影響，並持續與客戶探討應對措施，以期保持集團整體營運表現。