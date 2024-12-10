華碩營收／11月554億元、年月雙增 法人估全年 EPS 47.7元
華碩（2357）11月營收554億元，月增11%、年增28.5%，表現優於市場預期；展望2024年，法人機構預估，全年營收5,888.7億元，年成長22%，毛利率17.43%，營業毛利年成長41.7%，營業利益率5.6%，歸屬母公司淨利354.9億元，年成長122.8%，每股獲利（EPS）47.7元。
展望2025年，分析師預估，全年營收6,456.7億元，年成長9.6%，毛利率15.9%，營業毛利年增0.5%，營業利益率4.5%，歸屬母公司淨利323億元，年減9%，EPS為43.4元。
因華碩今年第4季營運年增動能較上季轉強，加上2024與2025年營運皆可望向上成長，且是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，可望受惠全球生成式AI軟硬體市場高速成長的商機，持續看好後市營運表現。
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