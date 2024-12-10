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前鼎營收／11月1.14億元、月增逾111% 大吃矽光子利多

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
前鼎。記者吳康瑋／攝影
前鼎。記者吳康瑋／攝影

光纖通訊元件大廠前鼎（4908）10日公布11月營收達1.14億元、月增111.1%、年減3.3%，累計前11個月營收達8.3億元，年減1%。而前鼎近日股價受AI與5G需求驅動，不斷的向上攀升，自11月中的低點85元起漲，並重新收復百元關卡，而今日則收在110.5元、雖較前一交易日下跌5元、跌幅4.32%，不過仍較原先85元，大漲30%。

據悉，國內高速傳輸需求受到5G、Alot、智慧電子及雲端運算等應用的帶動，近年持續保持強勁上漲的態勢。而矽光子技術更是近日市場熱門話題，多家大廠已同步摩拳擦掌搶商機，矽光子頻寬大、損耗低特性，可提供高調變速率，且具備縮小模組尺寸、降低成本及提升可靠度等優勢，帶動有關個股走勢強勁。

事實上，前鼎旗下產品為光收發模組及光纖次模組，受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，整體營運表現也已重返成長軌道。內部預期2025以前，市場的光通訊設備將會大量採用800G規格，AR、AI、5G等關鍵應用，有望再獲一波加持，並成為有關光通訊產業的重要動能。

此外，英特爾目前已推出多款「連接標準Thunderbolt」，以提升客戶使用到的頻寬及傳輸效能，而前鼎為光纖通訊主力大廠，對Thunderbolt也較同業更加熟悉，因此未來也有望切入Thunderbolt供應鏈，並大啖產品升級商機，帶動整體業績表現升溫。若以籌碼面來看，前鼎截至9日已獲三大法人連續五個交易日維持買超態勢，其中又以外資買超最多，而單看外資昨日一天就買超前鼎大約316張，可見其後續表現確實正受市場關注。

前鼎。記者吳康瑋／攝影
前鼎。記者吳康瑋／攝影

5G 光纖

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