圓裕營收／11月2.16億元 開拓手機 NB 等高頻應用 MPI 軟板

軟板廠圓裕（6835）今日公告11月份合併營收2.16億元，較去年同期成長3.89％，亦較上月增加6.23％，營收連續2個月走升，亦為近4個月最高；累計1-11月營收22.31億元，年增10.63％。

圓裕提到，商用筆電、軍工規、消費性三大應用產品維持旺季出貨水準，以及醫療等近年布局的應用出貨升溫，推升營收表現。在AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕料將受惠，加上新增高頻應用產品貢獻，明年營運展望正向。

圓裕提到，公司的研發能力與彈性交期，配合國際大廠開發高度客製化產品，原有產品組合之外，也持續布局利基市場，維持公司成長動能。在車用、醫療產品逐漸發酵之後，圓裕也跨入高頻應用領域，預期新應用產品將在明年顯著成長。

圓裕提到，高頻應用產品將發展MPI軟板，目前鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配。MPI軟板在5G低頻段傳輸具優勢，在MPI價格逐漸具競爭力之後，MPI軟板天線市場將自手機拓展至更多的終端產品。其中，新一代NB螢幕邊框更窄，天線設計將以MPI軟板搭配，尤其AI功能的換機需求將是MPI軟板天線強勁的新成長動能。圓裕目前已與各客戶群配合樣品開發中，預期明年將陸續出貨，貢獻公司業績成長。