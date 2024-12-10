圓裕營收／11月2.16億元 開拓手機 NB 等高頻應用 MPI 軟板
軟板廠圓裕（6835）今日公告11月份合併營收2.16億元，較去年同期成長3.89％，亦較上月增加6.23％，營收連續2個月走升，亦為近4個月最高；累計1-11月營收22.31億元，年增10.63％。
圓裕提到，商用筆電、軍工規、消費性三大應用產品維持旺季出貨水準，以及醫療等近年布局的應用出貨升溫，推升營收表現。在AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕料將受惠，加上新增高頻應用產品貢獻，明年營運展望正向。
圓裕提到，公司的研發能力與彈性交期，配合國際大廠開發高度客製化產品，原有產品組合之外，也持續布局利基市場，維持公司成長動能。在車用、醫療產品逐漸發酵之後，圓裕也跨入高頻應用領域，預期新應用產品將在明年顯著成長。
圓裕提到，高頻應用產品將發展MPI軟板，目前鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配。MPI軟板在5G低頻段傳輸具優勢，在MPI價格逐漸具競爭力之後，MPI軟板天線市場將自手機拓展至更多的終端產品。其中，新一代NB螢幕邊框更窄，天線設計將以MPI軟板搭配，尤其AI功能的換機需求將是MPI軟板天線強勁的新成長動能。圓裕目前已與各客戶群配合樣品開發中，預期明年將陸續出貨，貢獻公司業績成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言