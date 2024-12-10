快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

圓裕營收／11月2.16億元 開拓手機 NB 等高頻應用 MPI 軟板

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟板廠圓裕（6835）今日公告11月份合併營收2.16億元，較去年同期成長3.89％，亦較上月增加6.23％，營收連續2個月走升，亦為近4個月最高；累計1-11月營收22.31億元，年增10.63％。

圓裕提到，商用筆電、軍工規、消費性三大應用產品維持旺季出貨水準，以及醫療等近年布局的應用出貨升溫，推升營收表現。在AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕料將受惠，加上新增高頻應用產品貢獻，明年營運展望正向。

圓裕提到，公司的研發能力與彈性交期，配合國際大廠開發高度客製化產品，原有產品組合之外，也持續布局利基市場，維持公司成長動能。在車用、醫療產品逐漸發酵之後，圓裕也跨入高頻應用領域，預期新應用產品將在明年顯著成長。

圓裕提到，高頻應用產品將發展MPI軟板，目前鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配。MPI軟板在5G低頻段傳輸具優勢，在MPI價格逐漸具競爭力之後，MPI軟板天線市場將自手機拓展至更多的終端產品。其中，新一代NB螢幕邊框更窄，天線設計將以MPI軟板搭配，尤其AI功能的換機需求將是MPI軟板天線強勁的新成長動能。圓裕目前已與各客戶群配合樣品開發中，預期明年將陸續出貨，貢獻公司業績成長。

布局 營收 軟板

延伸閱讀

南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

全民權證／穎崴 兩檔有潛利

輝達Blackwell傳過熱問題 廣達：GB200如預期於明年首季放量出貨

小改款Kia Carnival、Picanto無預警現身！超人氣韓系MPV預約12月初登台發售

相關新聞

台積電11月營收為2760.58億元 月減12.2%但仍為歷史次高

台積電 (2330）今 (10) 日公布11月營收為2760.58億元，月減12.2%，但年增34%，並為歷史次高；累計...

無敵營收／11月0.47億元、月增達95.5% 客戶估驗增加所致

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）10日公布11月單月合併營收為0.47億元，月增95.5%，年增62.5%...

台積電營收公告及除息前股價跌 是否再拚「秒填息」？

台積電本周四（12日）季配息除息，每股將配發現金股利4元，10日將先公11月營收，股價卻是開低的表現，但盤中仍企圖守住5...

大立光5.3億添購設備

大立光（3008）昨（9）日公告，斥資逾5.33億元添購設備，交易相對人AVERNA VIETNAM COMPANY L...

文曄11月業績下滑31%

半導體通路大廠文曄昨（9）日公布11月合併營收674.5億元，月減31.5％、年增6.6％，累計前11月合併營收8,63...

晶心科後市 大摩看好

摩根士丹利（大摩）看好IC設計廠將受惠AI長期成長趨勢，最新報告指出，矽智財（IP）廠商晶心科（6533）預期將受惠RI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。