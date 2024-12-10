光隆營收／11月5.69億元、年增28% 成衣、羽絨齊揚

光隆（8916）10日公告11月合併營收5.69億元，月增4.7%，年增28%，其中成衣部門年增40%，羽絨原料部門也有逾30%的成長，前11月合併營收達73.59億元，年增0.5%，全年業績轉為正成長。

光隆表示，11月成衣與羽絨原料兩部門業績齊揚，其中，成衣部門自8月後，隨客戶端調整期告一段落，每月年增幅度達40%以上，主力的戶外機能產品在8月至11月出貨額，比去年增長逾四成，除了功能性睡袋類外，其餘各品項均有雙位數以上的成長，使得成衣前11月業績已達45億以上，年增3.8%，營收比重也由60%揚升至62%。羽絨原料部門11月業績也較去年增長逾30%，主要是客戶端因應明年元月農曆假期前的交期調整。

光隆表示，成衣今年第4季業績淡季不淡，家紡則正值出貨旺季，估計也有高個位數的增幅，不只彌補羽絨原料部門的缺口，也帶動第4季回到雙位數的成長軌道。