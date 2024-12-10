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中光電營收／11月32.19億元 月增8%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）公布今年11月合併營收32.19億元，較10月合併營收29.93億元成長8%，與去年同期33.11億元相較則減少3%。累計2024年前11個月合併營收為359.94億元，與去年同期合併營收361.65億元相較，略減0.5%。

中光電影像產品11月合併營收7.79億元，出貨量約5.3萬台，分別較10月成長2%及11%，相較去年同期則因客戶整體需求保守，合併營收及出貨量雙雙年減23%。累計今年前11個月合併營收116.68億元，合併出貨量79.1萬多台，分別較去年同期減少5%及11%。展望12月，預估影像產品出貨量在客戶訂單成長帶動下，將較11月成長。

節能產品11月合併營收15.92億元，較10月及去年同期分別成長11%及13%，主要係因Monitor及NB機種產品出貨大幅增加所致。11月大尺寸TV/PID營收為5.79億元，月成長6%；Monitor產品營收為1.39億元，NB機種營收6.61億元，分別大幅成長26%及30%；Tablet機種營收0.72億元，月減45%。11月節能產品整體出貨量約235.9萬片/台，較10月成長12%，相較去年同期則減少6%。累計2024年前11個月節能產品合併營收170.1億元，較去年同期成長7%；出貨量2,715萬片/台，年減3%。展望12月， NB機種出貨將持續成長，因此預估節能產品合併出貨量將較11月增加。

營收 貨量

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