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台積電11月營收為2760.58億元 月減12.2%但仍為歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電11月營收為2760.58億元，月減12.2%， 但仍為歷史次高。圖/聯合報系資料照片
台積電11月營收為2760.58億元，月減12.2%， 但仍為歷史次高。圖/聯合報系資料照片

台積電 (2330）今 (10) 日公布11月營收為2760.58億元，月減12.2%，但年增34%，並為歷史次高；累計前11月營收台幣2兆6161.45億元 ，年增31.8%。11月營收維持高檔，主要受惠AI需求持續暢旺。

台積電稍早預估，本季合併營收受惠3奈米與5奈米需求暢旺，以美元計價將介於261-269億美元，以中位數推算，季增13%、年增 35%，以1美元兌台幣32元匯率基礎計算，台幣營收為8352億-8608億元，以高標推算，台積電 12月營收大致與11月相當或呈現略減。

台積電先前已調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，優於今年初預估全年美元營收年增約21-26%，也高於7月上調至24-26%，凸顯客戶需求強勁。

台積電預計在本周四（12日）除息，每股配息4 元，預計總共發放千億元的規模，市場也關注台積電是否再度挑戰秒填息。

台積電 營收

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