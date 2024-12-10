汎德永業營收／11月56億元創同期新高 前11月已超越去年全年
汎德永業（2247）今日公告2024年11月合併營收為新台幣56億元，較去年同期大幅成長69.58%，創歷史同期新高；累計今年前11月合併營收533億元，年增12.48%，已超越2023年全年營收，續寫歷史新高紀錄。
綜觀台灣整體車市新車銷售11月年減10.1%，汎德永業11月合併營收逆勢成長，較上月增加34.93％，更較去年同期大幅成長近7成，創下歷史同期新高表現，累計1-11月合併營收年增12.48％，亦優於國內整體車市的年減4%，明顯位列領先群。
汎德永業指出，旗下BMW、Porsche、Mini三品牌本月均有新車大量抵港，帶動交車情況暢旺，暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、2AT，與電動車iX2、iX1，Porsche 純電車款全新Taycan 2，以及Mini全新Countryman車款等，而依目前BMW、Porsche預收單情形相當熱絡，以及明年第1季起兩個主力品牌都將有多款重磅新車陸續抵台情況來看，預期明年業績成長動能無虞。
汎德永業進一步指出，公司對於明年台灣新車整體市場成長性抱持期待，而旗下BMW與Porsche明年的新車銷售表現則持續保有優於整體車市的潛在動能。BMW 繼11月推出全新1系列車款後，12月將再發表全新世代BMW X3主力車型，而Porsche 純電車款Macan EV、Taycan 2新車訂單熱潮暢旺，待明年新車陸續抵台，可望再次推升整體銷售數量。
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