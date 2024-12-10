無敵營收／11月0.47億元、月增達95.5% 客戶估驗增加所致

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）10日公布11月單月合併營收為0.47億元，月增95.5%，年增62.5%，單月營收表現大幅攀升，合併前11月營收達4.36億元，年減8.9%。無敵指出，11月營收表現主要是因為企業服務客戶之估驗增加所致，而團隊近年已成功轉型投入「車用倒車顯影、物聯網」等智慧AIoT裝置產品領域，未來發展可期。

據了解，無敵為英業達旗下相當重要的亞洲電子辭典領導廠商，憑藉自有品牌BESTA行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。

針對電子辭典品牌的部分，無敵透露，公司將持續經營平台學習，並提供專屬的服務平台讓消費者方便線上學習，後續表現也受外界關注。此外，無敵內部從去年開始，提早完成2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司不僅將持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，並擴大投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關產線。

事實上，無敵目前也積極發展與HP貼牌相關的產品線，公司日前也透露，團隊將升級到32bit計算機共用平台，並將於今(2024)年起，陸續開始出貨聯網智慧機器人，未來走勢樂觀，而總經理李圍正日前也透露，團隊於下半年也將額外認列一筆政府交通專案，預計屆時將挹注整體營運動能持續攀升，持續推升下半年成果有望贏過上半年。