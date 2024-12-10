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融程電營收／11月年增36.6% 看好明年獲利再創高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）公布2024年11月營收達2.62億元，月減15.5%，年增36.6%。累計2024年1至11月營收為27.95億元，年增17.9%，創歷史新高，從整體產業趨勢來看，以AI+ROBOTICS為主的商業模式和相關應用正為公司開啟另一波的旁大商機，國防業務營收有望實現倍增，預期明年獲利將再創高峰。

融程電專注於市場高毛利客製化商機，配合強固型電腦產業利基性強，提供整合雲端算力及邊緣運算來滿足不同客戶的高效能需求，結合更高算力AIoT強固型設計功能與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI整體解決方案，搭配AIoT市場拓展與應用導入，加快公司和產業成長速度。

融程電表示，機器人相關產業的興起，提供客戶在各式需求場景中都能即學即用並快速落地的方案，例如Robotic controller即廣泛應用於控制機器人和自動化設備領域，地面控制站 (GCS)可實現對機器人、無人機 (UAV) 或無人機的遠端監控、操作和控制，即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。

融程電指出，預估地面控制站 (GCS) 市場到2030年，每年成長12.4%，相關的技術和產品完整性也齊全，預期未來會扮演重要的營收和獲利角色。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

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